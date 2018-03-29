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ФИФА назвала арбитров, которые будут судить чемпионат мира-2018


фото: sport-express
Международная федерация футбола обнародовала имена 36 главных арбитров, которые будут работать на чемпионате мира по футболу

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

От УЕФА на чемпионате мира будут работать - Феликс Брых (Германия), Сергей Карасев (Россия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина ( Словения), Клеман Тюрпен (Франция);

от Конфедерации футбола Океании - Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Норберт Хауата (Таити);

от Американской конфедерации футбола - Жулио Баскуньяна (Чили), Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Вилмар Ролдан (Колумбия);

от Азиатской конфедерации футбола - Фахад Аль Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Равшан Ирматов (Узбекистан), Мохаммед Абдулла Мохамед (ОАЭ), Рюдзи Сато (Япония) и Наваф Шукралла (Бахрейн);

от Африканской конфедерации футбола - Мехди Абид Чареф (Алжир), Маланг Дидхиу (Сенегал), Бакари Гассам (Гамбия), Гехад Гриша (Египет), Джанни Сиказу (Замбия), Бамлак Тессема (Эфиопия);

от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна: Хоэль Агилар (Сальвадор), Марк Гейгер, Джейрах Марруфо (оба - США), Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти (Панама) и Сесар Артуро Рамос Паласуелос (Мексика) .

  • ФИФА начала расследование в отношении расистских выкриков российских болельщиков в адрес футболистов сборной Франции во время товарищеского матча в Санкт-Петербурге.
  • Чемпионат мира по футболу должен пройти в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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