ФИФА начала расследование в отношении российских болельщиков-расистов
29 марта, 2018, 12:45
Международная футбольная федерация начала расследование в отношении проявлений расизма российскими болельщиками
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
27 марта в Санкт-Петербурге во время товарищеского матча между сборными России и Франции фотограф агентства France Presse обратил внимание на расистские выкрики некоторых болельщиков на стадионе, когда Усман Дембеле выполнял подачи с угловых. Также, по мнению интернет-пользователей, в адрес другого темнокожего французского футболиста Поля Погба были слышны возгласы на 73-й минуте игры.
Кроме этого, данные о проявлениях расизма в ФИФА передал наблюдатель FARE (организация "Футбол против расизма в Европе"), который присутствовал на игре.
- Во время матча в Санкт-Петербурге российские болельщики имитировали в адрес темнокожих футболистов сборной Франции обезьяньи выкрики.
- Матч завершился уверенной победой французских футболистов со счетом 3:1.
- С 14 июня по 15 июля в России должен состояться чемпионат мира по футболу.
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