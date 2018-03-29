ФИФА начала расследование в отношении российских болельщиков-расистов

29 марта, 2018, 12:45

Международная футбольная федерация начала расследование в отношении проявлений расизма российскими болельщиками

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

27 марта в Санкт-Петербурге во время товарищеского матча между сборными России и Франции фотограф агентства France Presse обратил внимание на расистские выкрики некоторых болельщиков на стадионе, когда Усман Дембеле выполнял подачи с угловых. Также, по мнению интернет-пользователей, в адрес другого темнокожего французского футболиста Поля Погба были слышны возгласы на 73-й минуте игры.

Кроме этого, данные о проявлениях расизма в ФИФА передал наблюдатель FARE (организация "Футбол против расизма в Европе"), который присутствовал на игре.