Европа имеет свою версию, почему Путин не совершил прямого вторжения в Украину. Комментарий МИД
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает "Новое время".
По ее словам, ни одна из европейских стран не хочет, чтобы роль Украины как транзитера газа была сведена к нулю. Это связано с тем, что в Европе все понимают риски, связанные с перерывом транзита через территорию Украины или вообще отсутствием транзита через нее.
"И здесь есть риски прежде всего с безопасностью. Существует мнение, которое популярно среди наших партнеров и соседей, что если бы не было транзита через Украину, то (президента России Владимира) Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения", - подчеркнула Зеркаль.
Она отметила, что в Германии считают, что "Северный поток" с политической точки зрения может быть рычагом воздействия на Россию, если страна будет основным получателем российского газа.
- Напомним, ранее Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2".
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