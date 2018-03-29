Европа имеет свою версию, почему Путин не совершил прямого вторжения в Украину. Комментарий МИД

29 марта, 2018, 09:36

Европейские страны выступают против того, чтобы роль Украины как транзитера газа была сведена к нулю

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает "Новое время".

По ее словам, ни одна из европейских стран не хочет, чтобы роль Украины как транзитера газа была сведена к нулю. Это связано с тем, что в Европе все понимают риски, связанные с перерывом транзита через территорию Украины или вообще отсутствием транзита через нее.

"И здесь есть риски прежде всего с безопасностью. Существует мнение, которое популярно среди наших партнеров и соседей, что если бы не было транзита через Украину, то (президента России Владимира) Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения", - подчеркнула Зеркаль.

Она отметила, что в Германии считают, что "Северный поток" с политической точки зрения может быть рычагом воздействия на Россию, если страна будет основным получателем российского газа.