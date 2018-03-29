Экс-футболист "Шахтера" и "Динамо" нашел себе новую команду

29 марта, 2018, 13:19

Бывший форвард "Шахтера" и "Динамо" Александр Гладкий стал игроком "Черноморца"

С нападающим подписан контракт до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт одесского клуба.

Зимой Гладкий оставил "Карпаты" и стал свободным агентом. В первой части сезона форвард сыграл в составе львовян девять матчей и забил один гол.

В середине марта 30-летний футболист проходил медосмотр в польском "Лехе", однако не подошел команде из Познани.

"Черноморец" на втором этапе чемпионата Украины выступает в слабой шестерке клубов, которые ведут борьбу за право остаться в Премьер-лиге. Сейчас одесситы находятся в зоне вылета на последнем 12-м месте.