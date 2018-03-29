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Экс-футболист "Шахтера" и "Динамо" нашел себе новую команду


фото: shanta.org
Бывший форвард "Шахтера" и "Динамо" Александр Гладкий стал игроком "Черноморца"

С нападающим подписан контракт до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт одесского клуба.

Зимой Гладкий оставил "Карпаты" и стал свободным агентом. В первой части сезона форвард сыграл в составе львовян девять матчей и забил один гол.

В середине марта 30-летний футболист проходил медосмотр в польском "Лехе", однако не подошел команде из Познани.

"Черноморец" на втором этапе чемпионата Украины выступает в слабой шестерке клубов, которые ведут борьбу за право остаться в Премьер-лиге. Сейчас одесситы находятся в зоне вылета на последнем 12-м месте.

  • В 2007-2010 и 2014-2016 годах Гладкий выступал за "Шахтер", вместе с которым стал обладателем Кубка УЕФА-2009, дважды выигрывал чемпионат Украины и национальный кубок.
  • За "Динамо" форвард играл в прошлом сезоне и в восьми матчах не смог отличиться ни разу.
  • Также нападающий выступал за харьковские "Металлист" и "Арсенал" и "Днепр".
  • В составе сборной Украины сыграл 11 матчей и сбил один гол.

 

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