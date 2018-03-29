Дочь Скрипаля больше не находится в критическом состоянии, - Служба здоровья Великобритании

29 марта, 2018, 18:04

Представители британской службы здравоохранения сообщили, что дочь российского экс-шпиона Юлия Скрипаль хорошо реагирует на лечение и больше не находится в критическом состоянии

Об этом сообщает AP.

Представитель больницы, где находятся Скрипали, рассказывает, что состояние Юлии "быстро улучшается и она уже не находится в критическом состоянии. Она сейчас стабильна".

Главный врач добавляет, что женщина положительно реагирует на лечение, но продолжает получать клиническую помощь 24 часа в сутки".

Отмечается, что сам Скрипаль до сих пор находится в критическом состоянии.