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Дочь Скрипаля больше не находится в критическом состоянии, - Служба здоровья Великобритании


фото: REUTERS
Представители британской службы здравоохранения сообщили, что дочь российского экс-шпиона Юлия Скрипаль хорошо реагирует на лечение и больше не находится в критическом состоянии

Об этом сообщает AP.

Представитель больницы, где находятся Скрипали, рассказывает, что состояние Юлии "быстро улучшается и она уже не находится в критическом состоянии. Она сейчас стабильна".

Главный врач добавляет, что женщина положительно реагирует на лечение, но продолжает получать клиническую помощь 24 часа в сутки".

Отмечается, что сам Скрипаль до сих пор находится в критическом состоянии.

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