Будущее сои в Украине. Мощный производитель или сырьевой придаток

30 марта, 2018, 10:40

Соевый конфликт между аграриями и переработчиками решат депутаты. Однако в ходе дискуссии удалось достичь компромисса. Так станет ли Украина крупным производителем продуктов с добавленной стоимостью

Конфликт вокруг сои и рапса продолжается уже более трех месяцев. За это время аграрии трижды перекрывали дороги в 13 областях Украины. И вот наконец причастным к отрасли удалось собраться сегодня на круглый стол по теме “Эффективный механизм налогообложения аграриев: поиск справедливости” и прийти к компромиссному решению.

Почему протестовали аграрии

В декабре прошлого года депутаты ВРУ проголосовали за отмену возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), если аграрии экспортируют сою, рапс и подсолнечник. Для сои режим без возмещения НДС должен начаться в сентябре 2018 года и завершиться в декабре 2021. По рапсу ограничения в выплате НДС со стороны государства предусмотрены в 2020 году.

Это должно сделать невыгодным простой экспорт этих культур заграницу, где их будут перерабатывать и вернут в Украину уже в виде готового продукта (который стоит в разы дороже).

Вместо этого должно развиться производство в Украине, что означает новые рабочие места и добавленную стоимость продуктов, а именно это делает экономику конкурентоспособной и сильной.

Однако у аграриев свои аргументы. Ведь для того, чтобы будущее производство в Украине заработало, им нужно пожертвовать собственными доходами уже сейчас. Поэтому недовольные таким положением вещей они протестовали против “соевых поправок”, настаивая, что переработчики таким образом хотят снизить цены на сырье в Украине.

По словам депутата от “Самопомочи” Ивана Мирошниченко, убытки аграриев от отмены экспортного НДС составят 8-9 млрд грн.

В то же время генеральный директор агрохолдинга Kernel Евгений Осипов отметил, что по его подсчетам, аграрии не понесут убытков от отмены экспортного возмещения НДС:

“Я считаю, что снижения цен на сою и рапс не будет ни в коем случае, поэтому аграрии не пострадают.” Он объяснил это тем, что конкуренция на рынке переработчиков не обесценит выращивания сои на внутреннем рынке.

Трейдеры, в том числе российские, активно лоббируют через аграриев свои интересы, ведь без украинского сырья теряют прибыли.

Сейчас в Беларуси за российские деньги строится мощный завод по переработке масличных культур "Содружество", несколько таких заводов уже есть в Калининградской области в РФ. Поэтому доступ к украинской сои крайне важен для российского переработчика, объясняет заместитель председателя Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий.

На что Михаил Соколов, заместитель председателя ВАС, гражданин России заявил: "Сейчас звучат манипуляции о том, что мы поддерживаем зарубежных трейдеров и Россию. А на самом деле я просто хочу, чтобы мои деньги остались у меня".

Повторят ли успех производства масла

Важно, что ограничения для аграрных экспортеров в Украине уже не первые. В начале 2000-х в Украине ввели пошлину на экспорт семян подсолнечника. До того Украина производила около 3 млн т. семян в год, которые закупали зарубежные компании, а позже уже мы импортировали масло.

Пошлина сделала невыгодным экспорт этого продукта, и это дало толчок для целой отрасли по переработке подсолнечника.

Как результат, Украина уже несколько лет - мировой лидер по производству и экспорту подсолнечного масла, а это уже продукт с добавленной стоимостью. К тому же, выращивать семена в Украине также стало выгоднее.

Что же касается сои, в 2016 году Украина занимала 6 место среди мировых экспортеров соевых бобов. О выгоде выращивания этого продукта в нашей стране свидетельствует то, что в прошлом году Украина экспортировала рекордный объем - 2,9 млн т. Только за год показатель вырос на 23%, сообщает АПК-Информ.

Впрочем, это не означает, что украинцы имеют от этого большую выгоду. “Сейчас великий пост, и я его соблюдаю”, - заявила народный депутат, член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова. - “Вместо коровьего молока я покупаю соевое, но я не могу купить украинское соевое молоко, потому что на полках только импортное. Почему так?”

Сырьевой придаток или мощный игрок

Главной проблемой украинской экономики остается ее сырьевой характер. По словам директора Международного Фонда Блейзера Олега Устенко 60% украинского экспорта - именно сырьевая продукция. Устенко напоминает, что такая структура экспорта была присуща Украине еще в 1916 году.

По данным Chatham House, в 2016-м агроэкспорт из Украины принес более $13 млрд.

Тогда как в почти такой же по площади Франции этот показатель составлял $37 млрд, а в гораздо меньших Нидерландах — $57,7 млрд.

По подсчетам коммерческого директора AdamPolSoja, производство сои без ГМО может принести Украине до $200 млн дополнительной прибыли, сообщает Landlord. Один такой завод по переработке сои без ГМО строят в Хмельницкой области. Технология переработки минимизирует отходы.

Компромиссное решение

Участники круглого стола в итоге пришли к единому мнению, что поддержка внутреннего товаропроизводителя - единственный способ развития украинской экономики. "Ни один участник круглого стола не сомневается в необходимости поддержки стимулирования украинского переработчика. В то же время мы должны поддерживать агрария, который выращивает сельхозпродукцию", - подчеркнул Александр Бакуменко, заместитель председателя Аграрного комитета ВРУ.

Компромиссом стало решение, обеспечивающее возврат НДС и заводам по переработке масличных культур, и сельхозпроизводителю, который самостоятельно экспортировать выращенную продукцию.

Поэтому в таком случае сою не будут вывозить из Украины как сырье для переработки в ЕС или России, а перерабатывающая отрасль будет иметь более широкие возможности для развития.

Напомним, депутаты аграрного комитета внесли в ВРУ законопроект №7403-2, которым возвращается возмещение НДС при экспорте сои и рапса. 22 марта законопроект был вынесен в сессионный зал, но не собрал достаточное количество голосов для рассмотрения. Народный депутат, член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова заявила, что, как только решат вопрос с е-декларированием для активистов, депутаты вернутся к вопросу аграриев. Поэтому решение по нему Рада может вынести уже 3-7 апреля.