68 человек погибли во время столкновений и пожара в тюрьме Венесуэлы

29 марта, 2018, 09:23

В результате мятежа и пожара в камерах венесуэльского полицейского участка города Валенсия погибли 68 человек

Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на данные местной власти и свидетелей событий.

Главный прокурор Тарек Уильям Сааб отметил, что государственная прокуратура гарантирует углубленное расследование этих событий, чтобы выяснить, что произошло в тюрьме.

Тем временем родственники погибших и пострадавших во время стычек пришли под стены учреждения, чтобы узнать подробности о своих родных. Зато, правоохранители начали разгонять толпу и применили слезоточивый газ.

При этом отмечается, что венесуэльские тюрьмы переполнены, там почти всегда можно найти оружие и наркотики, поэтому и подобные беспорядки случаются часто.