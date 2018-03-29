68 человек погибли во время столкновений и пожара в тюрьме Венесуэлы
29 марта, 2018, 09:23
В результате мятежа и пожара в камерах венесуэльского полицейского участка города Валенсия погибли 68 человек
Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на данные местной власти и свидетелей событий.
Главный прокурор Тарек Уильям Сааб отметил, что государственная прокуратура гарантирует углубленное расследование этих событий, чтобы выяснить, что произошло в тюрьме.
Тем временем родственники погибших и пострадавших во время стычек пришли под стены учреждения, чтобы узнать подробности о своих родных. Зато, правоохранители начали разгонять толпу и применили слезоточивый газ.
При этом отмечается, что венесуэльские тюрьмы переполнены, там почти всегда можно найти оружие и наркотики, поэтому и подобные беспорядки случаются часто.
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