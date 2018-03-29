250 украинских IT-специалистов могут скоро получить работу в Ryanair
Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири в интервью изданию "ЦТС".
Он отметил, что авиакомпания имеет огромную потребность в хранении и обработке данных, ведь их каждый день становится все больше, поэтому Ryanair нужны компетентные ресурсы для этого.
По его словам, благодаря опыту работы их дата-центра в польском Вроцлаве, представители компании знают, что украинцы являются компетентными в этом вопросе.
"Там из 250 работников более 50% - это IT-специалисты из Украины. Мы считаем, что было бы гораздо эффективнее создать еще один дата-центр нашей компании в Украине, и здесь трудоустроить еще 250 украинских специалистов. У вас действительно есть очень компетентные кадры. Мы уже работаем над этим ", - подчеркнул О'Лири.
- Напомним, 21 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что международный аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры о сотрудничестве с Ryanair.
- 23 марта руководители аэропортов "Борисполь" и "Львов" подписали соглашение о начале полетов с компанией-лоукостером Ryanair.
- Компания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу.
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