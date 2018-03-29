250 украинских IT-специалистов могут скоро получить работу в Ryanair

29 марта, 2018, 08:21

Авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных, где будут работать местные IT-специалисты

Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири в интервью изданию "ЦТС".

Он отметил, что авиакомпания имеет огромную потребность в хранении и обработке данных, ведь их каждый день становится все больше, поэтому Ryanair нужны компетентные ресурсы для этого.

По его словам, благодаря опыту работы их дата-центра в польском Вроцлаве, представители компании знают, что украинцы являются компетентными в этом вопросе.

"Там из 250 работников более 50% - это IT-специалисты из Украины. Мы считаем, что было бы гораздо эффективнее создать еще один дата-центр нашей компании в Украине, и здесь трудоустроить еще 250 украинских специалистов. У вас действительно есть очень компетентные кадры. Мы уже работаем над этим ", - подчеркнул О'Лири.