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Заместитель Климкина предлагает расторгнуть Договор о дружбе с Россией

Заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает необходимым расторгнуть Договор о дружбе между Россией и Украиной из-за грубого нарушения Москвой его основных положений

Об этом Зеркаль заявила в эфире "Радио НВ".

Зеркаль отметила, что последним "грубым" нарушением было проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Также она считает, что в новых реалиях отношений с Россией Украина должна прийти к заключению подобного договора нового формата для решения споров между странами.

Отметим, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был заключен в 1997 году. Это основополагающий документ украинско-российских отношений, который предусматривает стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

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