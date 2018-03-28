Известный украинский художник Иван Марчук едет с выставкой в Иорданию

28 марта, 2018, 11:21

Живая легенда украинской живописи, всемирно известный художник Иван Марчук представит в Иордании ретроспективную выставку "Голос моей души"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Выставка пройдет с 1 апреля по 7 апреля 2018 года в Королевском культурном центре (г. Амман) при поддержке Общественной организации "Всеукраинский демократический форум".

Посетителям будут представлены пятьдесят полотен феноменально широкого творческого диапазона: от философски проникновенного "Голоса моей Души" до гиперреалистичных пейзажей. Благодаря картинам жители южных широт смогут насладиться красотой и неповторимостью украинской природы, почувствовать прохладу и очарование снежных просторов.

Иван Марчук известен своей особой техникой – плёнтанизм (авторская техника передачи изображения). Философские темы картин художника передают драматическое напряжение, переживаемое человечеством, они созвучны вызовам новейшей эпохи. Воздействие его полотен на зрителя сравнивают с действием 25 кадра, который влияет на подсознание и поэтому запечатлевается в памяти навсегда.

Художник творит уже более полувека. За это время было проведено около 150 монографических выставок на пяти континентах мира. В течение последних лет полотна художника экспонируются преимущественно за рубежом в таких странах, как Литва, Германия, Польша, Бельгия, Венгрия, Чехия, Словакия, Турция, Люксембург, Таиланд, Тунис.

Иван Марчук – народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, почетный гражданин городов Киева и Тернополя, член Золотой гильдии Международной академии современного искусства в Риме. Его имя – в числе сотни гениев современности по версии британской газеты The Daily Telegraph.

В 1972 году изобрел авторскую технику передачи изображения «плёнтанизм» (от диалектного слова "плести", "переплетать"), благодаря которой достиг гиперреалистичного создания пейзажа. Но за то, что его творческий метод не вписывался в рамки господствующей идеологии социалистического реализма, испытывал психологическое давление советского режима.

Иван Марчук систематизировал свое творчество на одиннадцать циклов: "Голос моей Души", "Пейзаж", "Портрет", "Цветение", "Цветные прелюдии", "Цветные прелюдии II", "Новые экспрессии", "Натюрморт", "Белая Планета", "Белая Планета II", "Выходят мечты из берегов", "Взгляд в Бесконечность". Наследие художника - около 5000 произведений, более 150 монографических и 50 коллективных выставок.