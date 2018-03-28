Итальянский лоукостер в июне открывает новые рейсы из Украины
Об этом заявила коммерческий директор авиакомпании Ernest Airlines Ильза Джель, передает "Укринформ".
"Первый рейс Киев - Болонья, который будет выполняться дважды в неделю - во вторник и субботу. Это очень важное направление для нас, ведь в Италии живет много украинцев. Новые рейсы дают им возможность видеться со своими семьями", - заявила она.
Кроме того, открываются два новых направления из аэропорта Львов - Рим и Милан-Мальпенса, которые будут осуществляться трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.
Также Ernest открывает новый рейс Бергамо - Ибица, предоставляя украинцам удобное сообщение с рейсами в Испанию.
В общем, с июня авиакомпания начнет осуществлять рейсы из шести итальянских аэропортов до Украины.
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