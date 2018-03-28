Итальянец девять лет судился за один баклажан. В чем дело
Об этом пишет The Local . it.
В 2009 году на частном поле в городе Лечче, расположенном на юге Италии, поймали 49-летнего мужчину с ведром, в котором лежал баклажан. Он рассказал полицейским, что из-за отсутствия заработка ему пришлось украсть овощ, чтобы накормить ребенка.
Однако суд приговорил его к пятимесячному тюремному заключению и штрафу величиной 500 евро. После подачи апелляции срок сократили до двух месяцев, а сумму штрафа - до 120 евро. Мужчина продолжил судиться и дошел до последней инстанции - кассационного суда в Риме.
Кассационный суд полностью отменил приговор и раскритиковал судей, которые не учитывали тяжелое финансовое положение подсудимого и допустили трату государственных средств. В связи со своим финансовым положением человек пользовался услугами общественных защитников, на которых за время тяжбы ушло семь-восемь тысяч евро.
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