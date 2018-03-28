Искусственный интеллект научили определять вероятность смерти
Данные об этом опубликовал журнал Nature.
Технология учитывает, что старение человека сопровождается увеличением риска болезни и вероятности смерти. Однако ИИ также учитывает биологический возраст человека и пытается определить, насколько старыми или молодыми есть его ткани и органы в сравнении с их типичным состоянием у людей соответствующей возрастной категории.
Расхождения между календарным и биологическим возрастом могут помочь понять, кому именно нужно пристально обратить внимание на свое здоровье.
"Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти, - отметил руководитель проекта Петр Федичев. Для достоверных результатов не нужны медицинские анализы - достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером. Мы использовали возможности этой технологии, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который поможет оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как сдаст любые анализы".
Для обучения нейросети разработчики использовали данные из медицинских карт 10 тысяч человек, которые были собраны в ходе исследования в США. Там содержалась информация о том, как себя чувствовали люди с разным состоянием здоровья и различными заболеваниями во время непрерывного ношения фитнес-трекера.
При этом их состояние фиксировалось в нескольких состояниях - во время физических нагрузок, в состоянии покоя, после резкого увеличения сердцебиения и так далее. Алгоритм же обращал внимание на неблагоприятные тенденции: связывал определенные повторяющиеся последовательности движений с данным медицинских историй и показателями анализов.
В результате искусственный интеллект обнаружил испытуемых из группы повышенного риска и определил их риски смертности точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения.
Ученые рассчитывают, что разработанный ими алгоритм будет полезен медицинским организациям и страховым компаниям - они смогут определить группу риска дистанционно. В компании разработали прототип мобильного приложения на основе алгоритма, Gero Lifespan, бета-версию которого уже можно установить на смартфон.
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