 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Искусственный интеллект научили определять вероятность смерти

Разработчики из компании Gero представили нейросеть, которая может предсказать вероятность смерти человека. ИИ для этого использует данные фитнес-трекера, который долгое время изучает информацию об аспектах физического состояния человека

Данные об этом опубликовал журнал Nature.

Технология учитывает, что старение человека сопровождается увеличением риска болезни и вероятности смерти. Однако ИИ также учитывает биологический возраст человека и пытается определить, насколько старыми или молодыми есть его ткани и органы в сравнении с их типичным состоянием у людей соответствующей возрастной категории.

Расхождения между календарным и биологическим возрастом могут помочь понять, кому именно нужно пристально обратить внимание на свое здоровье.

"Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти, - отметил руководитель проекта Петр Федичев. Для достоверных результатов не нужны медицинские анализы - достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером. Мы использовали возможности этой технологии, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который поможет оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как сдаст любые анализы".

null

Для обучения нейросети разработчики использовали данные из медицинских карт 10 тысяч человек, которые были собраны в ходе исследования в США. Там содержалась информация о том, как себя чувствовали люди с разным состоянием здоровья и различными заболеваниями во время непрерывного ношения фитнес-трекера.

При этом их состояние фиксировалось в нескольких состояниях - во время физических нагрузок, в состоянии покоя, после резкого увеличения сердцебиения и так далее. Алгоритм же обращал внимание на неблагоприятные тенденции: связывал определенные повторяющиеся последовательности движений с данным медицинских историй и показателями анализов.

В результате искусственный интеллект обнаружил испытуемых из группы повышенного риска и определил их риски смертности точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения.

Ученые рассчитывают, что разработанный ими алгоритм будет полезен медицинским организациям и страховым компаниям - они смогут определить группу риска дистанционно. В компании разработали прототип мобильного приложения на основе алгоритма, Gero Lifespan, бета-версию которого уже можно установить на смартфон.

Читайте также: Все говорят про искусственный интеллект. Простыми словами объясним, что это

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 марта, 2018 среда

больше новостей

28 марта, 2018 среда

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать