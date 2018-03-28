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Ирландия проведет референдум по легализации абортов

Ирландия 25 мая проведет референдум по либерализации законодательства, которое практически полностью запрещает аборты

Об этом сообщает Independent.ie.

На голосование хотят вынести вопрос о том, необходимо ли отменить так называемую "восьмую поправку" к Конституции от 1983 года, что признает равные права на жизнь плода и матери во время беременности.

Сейчас в Ирландии аборт возможен только в случае, когда жизнь женщины находится под угрозой, но не в случае изнасилования, инцеста или смертельной аномалии плода.

Закон, позволяющий провести этот референдум, сегодня, 28 марта, поддержали голосованием в верхней палате парламента.

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