Ирландия проведет референдум по легализации абортов
28 марта, 2018, 21:32
Ирландия 25 мая проведет референдум по либерализации законодательства, которое практически полностью запрещает аборты
Об этом сообщает Independent.ie.
На голосование хотят вынести вопрос о том, необходимо ли отменить так называемую "восьмую поправку" к Конституции от 1983 года, что признает равные права на жизнь плода и матери во время беременности.
Сейчас в Ирландии аборт возможен только в случае, когда жизнь женщины находится под угрозой, но не в случае изнасилования, инцеста или смертельной аномалии плода.
Закон, позволяющий провести этот референдум, сегодня, 28 марта, поддержали голосованием в верхней палате парламента.
- 23 марта тысячи людей присоединились к акции протеста в Варшаве и других польских городах, протестуя против попытки консервативного правительства ввести новые ограничения в отношении абортов.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-