 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом, - Reuters

По мнению экспертов, визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай должен укрепить рычаги влияния КНДР во время переговоров со США

Об этом сообщает издание Reuters.

Эксперты считают, что для китайского президента Си Цзиньпина встреча с северокорейским лидером гарантирует, что Пекин уже не удастся исключить из какого-либо соглашения между США и Северной и Южной Кореями.

Более того, встреча Ким Чен Ына с Си Цзиньпином усиливает переговорную позицию Северной Кореи путем согласования планов двух стран перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа с Кимом.

"КНДР хочет быстро наладить связи с Китаем, чтобы у нее было больше возможностей действовать в отношении переговоров со США и чтобы она была более уверенной в хорошем результате", - пояснил пекинский эксперт по вопросам Северной Кореи Ван Пен.

Аналитики также говорят, что Северная Корея пострадала от ужесточения санкций ООН и нуждается в поддержке Китая в отношении любого смягчения торговых ограничений.

Читайте также: "Потепление" между США и КНДР. Что происходит

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 марта, 2018 среда

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

28 марта, 2018 среда

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать