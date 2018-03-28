Визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом, - Reuters

28 марта, 2018, 09:23

По мнению экспертов, визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай должен укрепить рычаги влияния КНДР во время переговоров со США

Об этом сообщает издание Reuters.

Эксперты считают, что для китайского президента Си Цзиньпина встреча с северокорейским лидером гарантирует, что Пекин уже не удастся исключить из какого-либо соглашения между США и Северной и Южной Кореями.

Более того, встреча Ким Чен Ына с Си Цзиньпином усиливает переговорную позицию Северной Кореи путем согласования планов двух стран перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа с Кимом.

"КНДР хочет быстро наладить связи с Китаем, чтобы у нее было больше возможностей действовать в отношении переговоров со США и чтобы она была более уверенной в хорошем результате", - пояснил пекинский эксперт по вопросам Северной Кореи Ван Пен.

Аналитики также говорят, что Северная Корея пострадала от ужесточения санкций ООН и нуждается в поддержке Китая в отношении любого смягчения торговых ограничений.

Читайте также: "Потепление" между США и КНДР. Что происходит