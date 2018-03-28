Визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом, - Reuters
Об этом сообщает издание Reuters.
Эксперты считают, что для китайского президента Си Цзиньпина встреча с северокорейским лидером гарантирует, что Пекин уже не удастся исключить из какого-либо соглашения между США и Северной и Южной Кореями.
Более того, встреча Ким Чен Ына с Си Цзиньпином усиливает переговорную позицию Северной Кореи путем согласования планов двух стран перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа с Кимом.
"КНДР хочет быстро наладить связи с Китаем, чтобы у нее было больше возможностей действовать в отношении переговоров со США и чтобы она была более уверенной в хорошем результате", - пояснил пекинский эксперт по вопросам Северной Кореи Ван Пен.
Аналитики также говорят, что Северная Корея пострадала от ужесточения санкций ООН и нуждается в поддержке Китая в отношении любого смягчения торговых ограничений.
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- Отметим, северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай. Там он пообещал президенту Си Цзиньпину избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США.
- Напомним, в марте представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры со США.
- Накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.
- В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
- В Белом доме готовы к встрече между Трампом и Ким Чен Ыном, если КНДР выполнит свои обещания.
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