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Всемирный банк ожидает от Украины начала реформы надзора в социальной сфере в 2018-2019 годах

Всемирный банк ожидает начала реформирования системы надзора и контроля в сфере социальной помощи в Украине в 2018-2019 годах

Об этом говорится в письме директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахкохена к министру социальной политики Андрею Реве, передает "Экономическая правда".

Письмо подытоживает результаты проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" в декабре 2017 - феврале 2018 года. Всемирный банк констатирует, что в целом реализация проекта происходит относительно хорошо: Минсоцполитики выполнило 6 из 17 необходимых индикаторов и получило $85 млн в бюджет. Выплаты по проекту составили 31% предусмотренных на его реализацию средств.

Прогресса удалось достичь в декабре 2017 - январе 2018 года, когда в рамках реализации проекта подписали 4 контракта. Оценка деятельности по проекту – "удовлетворительно".

"В 2018 году могут быть выполнены еще два индикатора, которые позволят получить в 2018 году еще $35 млн", - пишет Кахкохен.

Также директор Всемирного банка указывает на целесообразность своевременного создания социальной инспекции.

"Задержки принятия закона о создании социальной инспекции могут привести к несвоевременному выполнению проекта. Команда Всемирного банка и Минсоцполитики договорились пересмотреть объем технической помощи в поддержку развития социальной инспекции", - говорится в письме.

Законопроект об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки, который предусматривает создание инспекции, Кабмин внес в Раду в октябре 2017 года. Закон должен вступить в силу с января 2018 года, но его так и не приняли нардепы.

Также Кахкохен обращает внимание на ограниченные возможности Минсоцполитики реализовывать реформу из-за недостаточности средств, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год.

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