В Запорожье собрали первый беспилотный Lanos

28 марта, 2018, 14:23

Запорожская компания "Инфоком ЛТД" представила свою разработку беспилотного Lanos, который способен доставить пассажира без приключений даже по бездорожью

Об этом сообщает Ain.ua.

Это первый легковой "беспилотник", представленный украинцами: Lanos оборудован системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КрАЗ.

"Почему Lanos? Потому что это - национальный автомобиль, именно поэтому мы взяли его за основу", - пояснил руководитель департамента беспилотных технологий "Инфоком ЛТД" Сергей Румянцев.

Pilotdrive - это система беспилотного управления автомобилем, которую можно установить на любой вид транспорта - грузовой, пассажирский, легковой. Программная часть полностью разработана украинскими инженерами, аппаратную покупали за границей.

Система ориентируется с помощью камер, сенсоров, радаров и тепловизора, что делает автомобиль беспилотным даже в ночное время суток. Автопилот распознает разметку дороги, ее ширину, умеет передвигаться в условиях бездорожья.

Сенсоры беспилотника имеют охват 360, что исключает возникновения слепых зон. Система распознает дорожные знаки, пешеходов и даже животных, которые выбегают на проезжую часть. Реакция автомобиля на препятствие моментальная, уверяют разработчики - система анализа и принятия решений срабатывает за миллисекунды.

Во время движения беспилотник использует электронные навигационные карты, на которые может наносить распознанные объекты по мере движения. Вся информация с компьютера поступает в диспетчерский пункт.

Lanos имеет автоматическую коробку передач. Пока автомобиль тестируют, за движением следит оператор, который готов взять управление на себя. В дороге за рулем обязательно находится водитель, поскольку украинские правила дорожного движения не предусматривают движения беспилотников.

Стоимость системы пока не раскрывают - это еще не окончательная версия, ее планируют дорабатывать. Однако разработчики надеются, что в будущем любой автовладелец сможет приобрести Pilotdrive и установить на собственный автомобиль.