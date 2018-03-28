В США музей "вернул" в коллекцию украденные картины Рембрандта в дополненной реальности
Об этом пишет Engadget.
Днем 18 марта 1990 года двое мужчин, одетых в полицейскую униформу, подошли к боковому входу в музей. Они сообщили охраннику, что среагировали на сообщение о нарушении правопорядка.
Мужчина впустил злоумышленников, и через 81 минуту грабители скрылись с 13 произведениями искусства стоимостью свыше 500 миллионов долларов.
Среди них находилось полотно "Концерт" Вермеера, две работы Рембрандта, включая единственный морской пейзаж художника "Христос во время шторма на море Галилейском", а также картины Мане, Дега, Флинка, китайская ритуальная чаша для вина "гу" и крестоцветы с флага Наполеона Бонапарта.
Учитывая ценность недостающих работ, ограбление назвали крупнейшим хищением частной собственности в истории. Через 28 лет экспонаты так до сих пор и не нашли, а на месте картин оставили пустые рамы.
"Христос во время шторма на море Галилейском"
К годовщине преступления технологический стартап Cuseum представил мобильное приложение дополненной реальности под названием Hacking the Heist. С его помощью пользователь может задержать камеру смартфона на пустой раме и увидеть, как пространство заполняется украденными работами.
Приложение было разработано с использованием технологии ARKit от Apple. Пока он недоступен: разработчики ожидают выхода обновления iOS 11.3, которое поддерживает инструмент.
"Мужчина и женщина в черном"
После обновления пользователи смогут увидеть лишь два недостающих экспоната: картины Рембрандта "Мужчина и женщина в черном" и "Христос во время шторма на море Галилейском". Однако разработчики планируют добавить в него и другие утерянные реликвии.
- Сейчас Apple разрабатывает независимую от смартфонов AR-гарнитуру, которую представят в 2019 году.
- На iOS 11 вышла AR-игра для тех, кто ненавидит голубей. Приложение создали, чтобы "избежать осудительных взглядов прохожих" и гонять голубей себе в утеху.
- Недавно Google представила платформу для приложений дополненной реальности ARCorе.
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