В США музей "вернул" в коллекцию украденные картины Рембрандта в дополненной реальности

28 марта, 2018, 13:10

Бостонский музей Изабеллы Стюарт Гарднер (Isabella Stewart Gardner Museum) с помощью дополненной реальности "вернул" в свою коллекцию две картины Рембрандта, которые похитили из галереи 28 лет назад

Об этом пишет Engadget.

Днем 18 марта 1990 года двое мужчин, одетых в полицейскую униформу, подошли к боковому входу в музей. Они сообщили охраннику, что среагировали на сообщение о нарушении правопорядка.

Мужчина впустил злоумышленников, и через 81 минуту грабители скрылись с 13 произведениями искусства стоимостью свыше 500 миллионов долларов.

Среди них находилось полотно "Концерт" Вермеера, две работы Рембрандта, включая единственный морской пейзаж художника "Христос во время шторма на море Галилейском", а также картины Мане, Дега, Флинка, китайская ритуальная чаша для вина "гу" и крестоцветы с флага Наполеона Бонапарта.

Учитывая ценность недостающих работ, ограбление назвали крупнейшим хищением частной собственности в истории. Через 28 лет экспонаты так до сих пор и не нашли, а на месте картин оставили пустые рамы.

"Христос во время шторма на море Галилейском"

К годовщине преступления технологический стартап Cuseum представил мобильное приложение дополненной реальности под названием Hacking the Heist. С его помощью пользователь может задержать камеру смартфона на пустой раме и увидеть, как пространство заполняется украденными работами.

Приложение было разработано с использованием технологии ARKit от Apple. Пока он недоступен: разработчики ожидают выхода обновления iOS 11.3, которое поддерживает инструмент.

"Мужчина и женщина в черном"

После обновления пользователи смогут увидеть лишь два недостающих экспоната: картины Рембрандта "Мужчина и женщина в черном" и "Христос во время шторма на море Галилейском". Однако разработчики планируют добавить в него и другие утерянные реликвии.