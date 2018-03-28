В России открыли дело против украинского пранкера, который распространял слухи о количестве погибших в Кемерово

28 марта, 2018, 15:33

Следственный комитет России возбудил против украинского пранкера Евгения Вольнова уголовное дело за "разжигание ненависти или вражды"

Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

По результатам проведенной проверки сотрудниками Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Разжигание ненависти или вражды" против гражданина Украины Никиты Кувикова, известного как "Евгений Вольнов”.

По данным следствия, Вольнов распространял ложные сведения о количестве погибших во время пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время его объявят в розыск.

Тем временем Вольнов уже прокомментировал свои действия в интервью и выложил видео на YouTube.

"Я это сделал, чтобы получить информацию. Хотел узнать, какую информацию им уже дали. Также хотел показать, что причина этого пожара не случайна. Показать, что работники похоронных агентств почти ничем не отличаются от сотрудников ТРЦ, которые закрыли в кинотеатре людей, и людей, которые отвечали за безопасность. Также хотел дать возможность россиянам почувствовать, что чувствуют украинцы уже который год”, - заявил Вольнов.