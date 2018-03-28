В России открыли дело против украинского пранкера, который распространял слухи о количестве погибших в Кемерово
Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.
По результатам проведенной проверки сотрудниками Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье "Разжигание ненависти или вражды" против гражданина Украины Никиты Кувикова, известного как "Евгений Вольнов”.
По данным следствия, Вольнов распространял ложные сведения о количестве погибших во время пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время его объявят в розыск.
Тем временем Вольнов уже прокомментировал свои действия в интервью и выложил видео на YouTube.
"Я это сделал, чтобы получить информацию. Хотел узнать, какую информацию им уже дали. Также хотел показать, что причина этого пожара не случайна. Показать, что работники похоронных агентств почти ничем не отличаются от сотрудников ТРЦ, которые закрыли в кинотеатре людей, и людей, которые отвечали за безопасность. Также хотел дать возможность россиянам почувствовать, что чувствуют украинцы уже который год”, - заявил Вольнов.
- 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
- Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
- В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлен момент возгорания.
- Впоследствии в следкоме России заявили, что украинский пранкер распространил слухи о 300 погибших в Кемерово. В частности, Вольнов в телефонном разговоре представился сотрудником МЧС и спрашивал у работников кемеровского морга, есть ли у них места для "300 погибших".
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