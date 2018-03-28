В первый класс с 3 лет: во Франции изменили возраст начала обучения в школах
Об этом сообщает BBC.
Новая реформа образования сделает Францию страной с самым низким возрастом привлечения к школьному образованию в Европе. Хотя на самом деле обучения детей в возрасте трех лет уже является традицией во Франции. По данным правительства, лишь 2,4% французских детей не учатся в таком возрасте.
Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что реформа направлена на уменьшение неравенства в образовании, поскольку родители в бедных районах Франции и заморских территориях реже отдают своих детей в школу в раннем возрасте.
В Париже в школу идут 93% детей в возрасте трех лет, но в заморских территориях Франции эта цифра значительно ниже.
"Я надеюсь, что с этим обязательством, начиная с учебного года в 2019 году, мы можем исправить эту неприемлемую разницу", - заявил Макрона.
Отмечается, что в большинстве стран Европы школьный возраст начинается в шесть лет.
В Северной Ирландии школьное обучение начинается в четыре года, на Кипре и Мальте, в Англии, Шотландии, Уэльсе - в пять лет.
В Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Польше, Сербии и Швеции детей отдают в школу в семь лет.
- Напомним, ранее правительство Эммануэля Макрона планировало запретить детям младшего и среднего возраста приносить мобильные телефоны в школу.
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