В первый класс с 3 лет: во Франции изменили возраст начала обучения в школах

28 марта, 2018, 19:08

Дети во Франции начнут обучение в школе в три года вместо шести

Об этом сообщает BBC.

Новая реформа образования сделает Францию ​​страной с самым низким возрастом привлечения к школьному образованию в Европе. Хотя на самом деле обучения детей в возрасте трех лет уже является традицией во Франции. По данным правительства, лишь 2,4% французских детей не учатся в таком возрасте.

Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что реформа направлена ​​на уменьшение неравенства в образовании, поскольку родители в бедных районах Франции и заморских территориях реже отдают своих детей в школу в раннем возрасте.

В Париже в школу идут 93% детей в возрасте трех лет, но в заморских территориях Франции эта цифра значительно ниже.

"Я надеюсь, что с этим обязательством, начиная с учебного года в 2019 году, мы можем исправить эту неприемлемую разницу", - заявил Макрона.

Отмечается, что в большинстве стран Европы школьный возраст начинается в шесть лет.

В Северной Ирландии школьное обучение начинается в четыре года, на Кипре и Мальте, в Англии, Шотландии, Уэльсе - в пять лет.

В Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Польше, Сербии и Швеции детей отдают в школу в семь лет.