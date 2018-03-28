В Минэкономразвития рассказали, что ожидать от свободной торговли с Израилем
Об этом в эфире Еспресо.TV заявила заместитель министра экономразвития и торговый представитель Украины Наталья Микольская.
Украина закончила переговоры о заключении свободной торговли с Израилем. Только в прошлом году украинские предприятия экспортировали в эту страну товаров и услуг на сумму более $ 781 млн.
Никольская отметила, что рынок Израиля для украинцев, с одной стороны, является историческим и традиционным, с другой стороны, является сложным из-за потенциально высокого уровня пошлин, поскольку в пределах ВТО Израиль имеет право поднимать пошлины на товары в некоторых случаях до 280%.
"Второй важный момент, этот рынок является сложным для продуктов питания некоторых видов в связи с религиозными ограничениями на территории государства Израиль. То есть всем известная кошерная пища ", - пояснила Никольская.
Заместитель министра добавила, что при этом израильский рынок довольно много импортирует.
"Только в 2017 году Израиль импортировал на сумму $ 609 млрд, это огромная сумма. Покупатель с достаточно высокой потребительской способностью. Соответственно, для нас открываются новые возможности, поскольку сразу со вступлением в силу соглашения у нас будет возможность беспошлинно экспортировать около 80% промышленной продукции, значительную часть пищевой продукции, нас также ожидает постепенная отмена пошлин для другой продукции ", - заявила Никольская.
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