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В Киеве возле метро "Левобережная" горит магазин: поезда проезжают без остановки

Возле входа на станцию “Левобережная" горит “Красный маркет”, поезда будут следовать мимо станции без остановки

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Twitter.

"Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции "Левобережная". Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Приносим извинения за временные неудобства!", - говорится в сообщении.

В ответ пользователь выложил видео пожара. Видно, что горит магазин "Красный маркет".

Также похожие видео появились в Facebook.

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