В Киеве возле метро "Левобережная" горит магазин: поезда проезжают без остановки
28 марта, 2018, 17:42
Возле входа на станцию “Левобережная" горит “Красный маркет”, поезда будут следовать мимо станции без остановки
Об этом сообщает Киевский метрополитен в Twitter.
"Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции "Левобережная". Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Приносим извинения за временные неудобства!", - говорится в сообщении.
Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции «Левобережная». Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Приносим извинения за временные неудобства!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 марта 2018 г.
В ответ пользователь выложил видео пожара. Видно, что горит магазин "Красный маркет".
Незначительное pic.twitter.com/YP7LSTqp4E— Алексей Кутузов (@kutuzoff_leha) 28 марта 2018 г.
Также похожие видео появились в Facebook.
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