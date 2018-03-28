В Киеве возле метро "Левобережная" горит магазин: поезда проезжают без остановки

28 марта, 2018, 17:42

Возле входа на станцию “Левобережная" горит “Красный маркет”, поезда будут следовать мимо станции без остановки

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Twitter.

"Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции "Левобережная". Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Приносим извинения за временные неудобства!", - говорится в сообщении.

Красная линия. Обнаружено незначительное задымление на станции «Левобережная». Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Приносим извинения за временные неудобства! — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 28 марта 2018 г.

В ответ пользователь выложил видео пожара. Видно, что горит магазин "Красный маркет".

Также похожие видео появились в Facebook.