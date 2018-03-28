В Киеве спасатели ликвидировали пожар возле входа в метро "Левобережная"
28 марта, 2018, 19:34
Пожарные ликвидировали пожар, который возник в киоске возле входа на станцию киевского метро "Левобережная"
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В 17:48 пожар на площади 100 кв. м был локализован, а в 18:21 - ликвидирован.
Станция "Левобережная" сейчас открыта, метро работает в обычном режиме, сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.
"Станция "Левобережная" открыта, работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении.
На пожаре обошлось без пострадавших.
- Напомним, что возле входа на станцию “Левобережная" горел магазин “Красный маркет”, поезда следовали мимо станции без остановки.
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