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В Киеве спасатели ликвидировали пожар возле входа в метро "Левобережная"

Пожарные ликвидировали пожар, который возник в киоске возле входа на станцию киевского метро "Левобережная"

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 17:48 пожар на площади 100 кв. м был локализован, а в 18:21 - ликвидирован.

Станция "Левобережная" сейчас открыта, метро работает в обычном режиме, сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"Станция "Левобережная" открыта, работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении.

На пожаре обошлось без пострадавших.

  • Напомним, что возле входа на станцию “Левобережная" горел магазин “Красный маркет”, поезда следовали мимо станции без остановки.
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