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В Европе назвали наименее популярную среди туристов страну

Наименее посещаемой туристами европейской страной стало карликовое государство Лихтенштейн

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

В 2017 году в Лихтенштейне побывало лишь 77 тысяч иностранных путешественников, что на 8 тысяч больше, чем годом ранее.

Чуть больше туристов в 2017-м посетили Сан-Марино - 79 тысяч человек. Молдова заняла третье место по малопосещаемости в Европе. В 2017 году здесь побывало 133 тысячи гостей (в 2016-м - 121 тысяча).

Отмечается, что малопосещаемые страны в Азии - Восточный Тимор, Бангладеш, Бутан и Бруней. В Южной Америке туристы не балуют вниманием Французскую Гвиану, а в Центральной - Белиз. На Карибах - это две заморские территории Великобритании - Монтсеррат и Ангилья.

Что же касается африканских стран, то почти нет приезжих на Коморских островах, в Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне и Джибути. На Ближнем Востоке – это Кувейт, в Океании - Кирибати и Тувалу.

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