Украинский футболист дебютировал в сборной Польши
26-летний футболист вышел в стартовом составе поляков в товарищеском матче против Южной Кореи, который состоялся накануне. Центральный полузащитник был заменен на 61-й минуте при счете 2:0 в пользу сборной Польши. В итоге встреча завершилась победой новой команды Романчука - 3:2.
Тарас Романчук является воспитанником клуба "Ковель", за который до 2010 года выступал в детско-юношеской футбольной лиге. После этого игрок три года играл в футзал за ковельский "Апперкот".
В 2013 году перешел в польскую "Легионовию", откуда за сезон попал в свой нынешний клуб - "Ягеллонии".
Вместе с "Ягеллонией" Романчук в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Польши, а в 2015 году выигрывал бронзовые медали Экстраклассы.
Тарас Романчук неоднократно заявлял о желании выступать за сборную Украины, однако вызова из национальной команды не дождался и в феврале получил польское гражданство. А уже в марте экс-украинец впервые был вызван в сборную Польши на товарищеские матчи с Нигерией и Южной Кореей.
- Сборная Польши попала в финальную часть чемпионата мира, где на групповом раунде сыграет с Сенегалом, Колумбией и Японией.
- Именно японцев 27 марта в Льеже победила сборная Украины в товарищеском матче.
- Ранее стало известно, что за сборную России будет выступать бывший украинский гимнаст Олег Степко.
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