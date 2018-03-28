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Украинский футболист дебютировал в сборной Польши


фото: PAP
Воспитанник украинского футбола Тарас Романчук сыграл первый матч за сборную Польши

26-летний футболист вышел в стартовом составе поляков в товарищеском матче против Южной Кореи, который состоялся накануне. Центральный полузащитник был заменен на 61-й минуте при счете 2:0 в пользу сборной Польши. В итоге встреча завершилась победой новой команды Романчука - 3:2.

Тарас Романчук является воспитанником клуба "Ковель", за который до 2010 года выступал в детско-юношеской футбольной лиге. После этого игрок три года играл в футзал за ковельский "Апперкот".

В 2013 году перешел в польскую "Легионовию", откуда за сезон попал в свой нынешний клуб - "Ягеллонии".

Вместе с "Ягеллонией" Романчук в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Польши, а в 2015 году выигрывал бронзовые медали Экстраклассы.

Тарас Романчук неоднократно заявлял о желании выступать за сборную Украины, однако вызова из национальной команды не дождался и в феврале получил польское гражданство. А уже в марте экс-украинец впервые был вызван в сборную Польши на товарищеские матчи с Нигерией и Южной Кореей.

 

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