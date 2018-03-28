Украина и Израиль вскоре подпишут соглашение о свободной торговле, - Гройсман

28 марта, 2018, 12:30

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о завершении переговоров с Израилем по зоне свободной торговли и подписании в ближайшее время соответствующего соглашения

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.

"В 2017 году мы интенсивно проводили переговоры о зоне свободной торговли с Израилем, с которым уже сегодня торгуем почти на $800 млн. На сегодня переговоры завершились. Сегодня будет совместное заявление правительств и министерств обеих стран о выходе на финализацию соглашения о ЗСТ между Израилем и Украиной. В прошлом году мы провели 11 раундов переговоров. Очень непростых переговоров. Возможно, премьер-министр Израиля найдет возможность посетить Украину для подписания соглашения", - сказал премьер.

Переговоры о ЗСТ с Израилем активизировали в 2015 году. После подписания соглашения документ должны ратифицировать парламенты Украины и Израиля. Соглашение позволит беспошлинно экспортировать в Израиль много видов аграрных и продовольственных товаров, лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы, электронику и тому подобное.

По данным правительства, пошлины будут отменены, в частности, на специи, семечки, мука, кетчупы, консервы, кондитерские изделия, одежду, мебель, стекло. Соглашение также будет регулировать торговые споры, таможенные процедуры, правила происхождения товаров, санитарные и защитные мероприятия, в частности антидемпинговые действия.