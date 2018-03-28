Украина потеряла путевку на Евро-2018 из-за нелепой ошибки тренеров и ФФУ

28 марта, 2018, 11:32

Юношеской сборной Украины засчитали техническое поражение, которое лишило ее места в финальной части чемпионата Европы по футболу

УЕФА засчитал сборной Украины U-17 техническое поражение в матче с Сербией в отборе Евро-2018, сообщает "Трибуна".

Украина попадала на чемпионат Европы благодаря ничьей с Чехией (0:0). Наши футболисты заняли второе место в группе, которое позволило квалифицироваться в финальную часть.

Однако в матче против Сербии в составе сборной Украины сыграли Николай Ярош и Роман Бодня, которые в предыдущих встречах получили по две желтые карточки и должны были отбывать дисквалификации.

Федерация футбола Сербии подала апелляцию, которую удовлетворил УЕФА. Украине засчитали техническое поражение, после которого она опустилась на третье место в группе и потеряла путевку на Евро-2018. На континентальном первенстве сыграет Сербия.

Технический директор Федерации футбола Украины Олег Протасов заявил, что произошла накладка и в ближайшее время федерация изучит ситуацию и решит, как действовать дальше.

"В ситуации с дисквалифицированными футболистами произошла накладка. Скорее всего это ошибка с нашей стороны. Что будем делать дальше, пока не могу сказать. Дождемся решения и тогда будем действовать дальше", - сказал Протасов.

Главным тренером сборной Украины U-17 является Олег Кузнецов.

Национальная сборная Украины 27 марта победила в товарищеском матче Японию.

Испания в контрольной игре разгромила на своем поле Аргентину - 6:1, за которую из-за травмы не смог сыграть Лионель Месси.

В других товарищеских матчах Бразилия победила Германию, а Франция не имела проблем с командой России .