У Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции новый глава

28 марта, 2018, 14:30

Александр Мангул стал новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Соответствующее решение было принято во время заседания НАПК, сообщает Еспресо.TV.

Отметим, Мангул был назначен членом НАПК в феврале 2018 года. В период с мая 2015 года до февраля 2018 года занимал должность главы Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области.

Накануне глава НАПК Наталья Корчак заявила, что оставит должность после истечения срока ее полномочий 28 марта. Это она и сделала сегодня.

Напомним, в 2017 году года НАПК составило в отношении председателя НАБУ Артема Сытника протокол о коррупции из-за конфликта интересов.

В НАБУ в ответ на претензии НАПК заявили, что Бюро предоставило ответ на запрос и направило копии документов.

НАБУ допросило главу НАПК Наталью Корчак.

Антикоррупционная прокуратура вступилась за антикоррупционное агентство в ссоре с НАБУ.

Глава департамента финконтроля НАПК Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификации выводов проверки деклараций и заявила о давлении со стороны АПУ.

В НАПК отрицали обвинения бывшей сотрудницы и подали на нее в суд. В Администрации президента опровергли влияние на решение НАПК.

Суд отказал в иске против "разоблачительницы" НАПК Соломатиной. В агентстве назвали суд некомпетентным.

Глава НАПК заявила о временном закрытии доступа к е-декларациям для НАБУ.