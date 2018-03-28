Тягнибок рассказал о планах националистов на президентских выборах
Об этом Тягнибок рассказал в эфире Еспресо.TV.
Националисты “Свобода”, "Нацкорпус", "Правый сектор", "С14" и "Конгресс украинских националистов" в 2017 году подписали национальный манифест на основе конкретных программных принципов.
"Имея общее идеологическое видение, выступив соавторами нескольких законопроектов в Раде, националисты сумели в течение года координировать свои действия исходя из идеологических принципов. Это означает, если община выберет националистов, например, в парламент, вы будете уверены, что мы не будем голосовать 10 депутатов, 10 - против. Мы всегда будем единодушно голосовать”, - заявил Тягнибок.
На вопрос о президентских намерениях, глава “Свободы” отметил, что сейчас объединение националистов находится на уровне консультаций.
"Для меня как главы "Свободы” было бы очень позитивно в интересах националистического движения и всей Украины, если националисты выдвинули бы единого кандидата в президенты, а также шли одним списком на выборы в парламент. Если закон останется старый, то и разделили между собой мажоритарные округа”, - заявил он.
Тягнибок отметил, если он не станет кандидатом на пост президента, то обязательно поддержит другого представителя националистов.
"У нас есть около десятка кандидатур, которые способны занимать самые высокие должности в государстве", - добавил Тягнибок.
- Ранее в партии "Свобода" инициировали всеукраинскую акцию "Силы нации - за Украину без олигархов", который состоится 3 апреля 2018 года.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-