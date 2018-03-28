Тягнибок рассказал о планах националистов на президентских выборах

28 марта, 2018, 20:34

Глава всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок надеется, что националисты смогут выдвинуть единого кандидата на пост президента

Об этом Тягнибок рассказал в эфире Еспресо.TV.

Националисты “Свобода”, "Нацкорпус", "Правый сектор", "С14" и "Конгресс украинских националистов" в 2017 году подписали национальный манифест на основе конкретных программных принципов.

"Имея общее идеологическое видение, выступив соавторами нескольких законопроектов в Раде, националисты сумели в течение года координировать свои действия исходя из идеологических принципов. Это означает, если община выберет националистов, например, в парламент, вы будете уверены, что мы не будем голосовать 10 депутатов, 10 - против. Мы всегда будем единодушно голосовать”, - заявил Тягнибок.

На вопрос о президентских намерениях, глава “Свободы” отметил, что сейчас объединение националистов находится на уровне консультаций.

"Для меня как главы "Свободы” было бы очень позитивно в интересах националистического движения и всей Украины, если националисты выдвинули бы единого кандидата в президенты, а также шли одним списком на выборы в парламент. Если закон останется старый, то и разделили между собой мажоритарные округа”, - заявил он.

Тягнибок отметил, если он не станет кандидатом на пост президента, то обязательно поддержит другого представителя националистов.

"У нас есть около десятка кандидатур, которые способны занимать самые высокие должности в государстве", - добавил Тягнибок.