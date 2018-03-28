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Трамп еще на год продлил санкции против России, наложенные из-за киберугроз

Президент США Дональд Трамп продолжил действие санкций, наложенных на Россию в 2015 году в связи с ее преступными действиями в сфере кибербезопасности

Об этом сообщает пресс-центр Белого дома.

Отмечается, что в апреле 2015 года администрация тогдашнего президента Барака Обамы ввела эти меры, чтобы справиться с чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике, которые поступают извне.

Указанная угроза была обусловлена возрастающей распространенностью и серьезностью вредоносных видов деятельности, связанных с киберактивностью, направленной против США.

Впоследствии, в декабре 2016 года, ограничения против России были расширены из-за ее вмешательства в американские президентские выборы. В частности, 35 представителей страны были высланы из США. Эти люди, по данным США, прикрываясь своим дипломатическим статусом, были шпионами.

"Эти значительные злонамеренные действия, связанные с киберактивностью, как и раньше создают необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. По этой причине национальное чрезвычайное положение, объявленное 1 апреля 2015 года, должно продолжаться и после 1 апреля 2018 года", - отмечается в указе.

 

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