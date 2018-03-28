Трамп еще на год продлил санкции против России, наложенные из-за киберугроз
Об этом сообщает пресс-центр Белого дома.
Отмечается, что в апреле 2015 года администрация тогдашнего президента Барака Обамы ввела эти меры, чтобы справиться с чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике, которые поступают извне.
Указанная угроза была обусловлена возрастающей распространенностью и серьезностью вредоносных видов деятельности, связанных с киберактивностью, направленной против США.
Впоследствии, в декабре 2016 года, ограничения против России были расширены из-за ее вмешательства в американские президентские выборы. В частности, 35 представителей страны были высланы из США. Эти люди, по данным США, прикрываясь своим дипломатическим статусом, были шпионами.
"Эти значительные злонамеренные действия, связанные с киберактивностью, как и раньше создают необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. По этой причине национальное чрезвычайное положение, объявленное 1 апреля 2015 года, должно продолжаться и после 1 апреля 2018 года", - отмечается в указе.
- Отметим, в США не исключают введения новых санкций против России в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля.
- Из страны уже приказали выслать 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-