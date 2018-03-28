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Синоптик рассказала, когда закончится похолодание

Похолодание в Украине продлится до 29 марта, а с пятницы, 30 марта, температура начнет повышаться

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Похолодание, которое зашло в Украину, сохранится и завтра. В ближайшие дни синоптическая ситуация будет неустойчива, не слишком комфортная, ведь холодная воздушная масса, которая переместилась с севера Европы, обуславливает снижение температуры воздуха до зимних значений", - сказала синоптик.

В ночь на 29 марта температура воздуха на севере и северо-востоке местами будет достигать -7...-12°C - это Черниговская, Сумская, Харьковская область, северные районы Киевщины и Житомирщины. Общеночная температура на севере Украины будет колебаться от 0°C до -4°C, в пределах Украины - около 0 или небольшие "минусы", на юге немного выше.

Днем 29 марта температура повысится, но будет прохладно - на севере 0...+4°C, в большинстве областей - в пределах +2...+6°C, на юге - до +5...+10°C.

"Осадки также будут бродить по Украине, периодически будет небольшой дождь, мокрый снег - в зависимости от температуры воздуха. В конце недели - пятница-суббота-воскресенье - температура повысится до ощутимых теплых значений, но соединится с порывистым до сильного ветром и периодическими дождями. На Вербное воскресенье в Киеве ожидается приличный дождь", - добавила метеоролог.

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