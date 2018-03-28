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Суд продлил арест журналиста Сущенко на полгода


фото: ua.news
Российский суд продлил арест украинского журналиста Романа Сущенко до 16 сентября 2018 года

Об этом заявил адвокат украинца Марк Фейгин, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что арест Сущенко продолжили в первый день предварительных слушаний по его делу. Сегодня адвокат намерен это решение обжаловать.

"В данном случае продление ареста - абсолютно стандартная ситуация. Арест Романа Сущенко был продлен на полгода, считая со дня поступления уголовного дела в суд. Поскольку оно поступило 16 марта, то арест продлен до 16 сентября", - подчеркнул Фейгин.

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