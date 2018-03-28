Суд продлил арест журналиста Сущенко на полгода
28 марта, 2018, 09:51
Российский суд продлил арест украинского журналиста Романа Сущенко до 16 сентября 2018 года
Об этом заявил адвокат украинца Марк Фейгин, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что арест Сущенко продолжили в первый день предварительных слушаний по его делу. Сегодня адвокат намерен это решение обжаловать.
"В данном случае продление ареста - абсолютно стандартная ситуация. Арест Романа Сущенко был продлен на полгода, считая со дня поступления уголовного дела в суд. Поскольку оно поступило 16 марта, то арест продлен до 16 сентября", - подчеркнул Фейгин.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Основной суд по делу Сущенко может начаться в январе 2018 года.
- Журналисту Сущенко россияне разрешили свидание с женой и дочерью.
- Романа Сущенко планируют посадить на 20 лет.
- В Сущенко ухудшается зрение из-за плохих условий в СИЗО.
- По мнению адвоката, Сущенко могут вернуть в Украину в мае.
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