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США ждут от Чехии выдачи российского хакера, подозреваемого в похищении данных

США ожидают, что Чехия выдаст им подозреваемого в похищении данных российского хакера Евгения Никулина

Об этом заявил во время визита в Чехию спикер Палаты представителей США Пол Райан, передает "Радио Свобода".

Райан сказал, что "есть все основания полагать и ожидать, что господин Никулин будет экстрадирован в Америку".

"Соединенные Штаты имеют право приоритета в отношении того, чтобы он был экстрадирован в США, как в связи с тяжестью преступления, от которого пострадали США, а также по времени запроса на экстрадицию", – сказал конгрессмен.

Евгения Никулина арестовали в Чехии в октябре 2016 года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. В США Никулина обвиняют в хищении информации у интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других. Адвокаты россиянина утверждают, что агенты ФБР США требовали от него признаний во взломе ресурсов Демократической партии США во время президентской кампании Хиллари Клинтон. Никулин отрицал свою причастность к кибератакам на серверы Демократической партии США и другие обвинения.

После ареста Никулина Россия обвинила США в преследовании ее граждан и пообещала бороться за выдачу хакера, обратившись с требованием его экстрадиции по обвинению в краже через интернет.

В 2017 году года суд Чехии постановил, что 30-летнего Никулина можно выдать и США, и России. Окончательное решение по поводу страны выдачи россиянина должна одобрить Минюст Чехии.

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