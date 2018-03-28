США назвали условие успешности судебной реформы в Украине
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.
При этом США считают решающей роль Общественного совета добропорядочности в процессе отбора судей.
"Общественный совет добропорядочности играет решающую, предусмотренную законом роль в процессе отбора судей. Совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и ОСД является обязательным условием успешной судебной реформы", - говорится в заявлении.
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Общественный совет добропорядочности играет решающую, предусмотренную законом роль в процессе отбора судей. Совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и ОСД является обязательным условием успешной судебной реформы.— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 28 марта 2018 г.
Напомним, в МВФ раскритиковали законопроект президента Петра Порошенко об Антикоррупционном суде.
Верховная Рада приняла законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде за основу.
Порошенко раскритиковал требование МВФ по поводу создания Антикоррупционного суда.
В марте 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал ЕС создание Антикоррупционного суда в ближайшие несколько месяцев.
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