США назвали условие успешности судебной реформы в Украине

28 марта, 2018, 12:06

Для успешного воплощения судебной реформы в Украине Высшая квалификационная комиссия судей должна сотрудничать с Общественным советом добропорядочности

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

При этом США считают решающей роль Общественного совета добропорядочности в процессе отбора судей.

"Общественный совет добропорядочности играет решающую, предусмотренную законом роль в процессе отбора судей. Совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и ОСД является обязательным условием успешной судебной реформы", - говорится в заявлении.

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Общественный совет добропорядочности играет решающую, предусмотренную законом роль в процессе отбора судей. Совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и ОСД является обязательным условием успешной судебной реформы. — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 28 марта 2018 г.

Напомним, в МВФ раскритиковали законопроект президента Петра Порошенко об Антикоррупционном суде.

Верховная Рада приняла законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде за основу.

Порошенко раскритиковал требование МВФ по поводу создания Антикоррупционного суда.

В марте 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал ЕС создание Антикоррупционного суда в ближайшие несколько месяцев.