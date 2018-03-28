28 марта, 2018, 13:28

Сборная Украины по биатлону начнет новый сезон без олимпийских чемпионок Елены Пидгрушной и Вали Семеренко

Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, сообщает UA:Биатлон.

"Я не вижу, что в команде будут Елена Пидгрушная и Валя Семеренко. У них специфические требования, состояние, которое требует специфического внимания, а это будет влиять на молодежь. Будем формировать новую команду. Пора делать смену поколений", - сказал Брынзак.

В то же время президент федерации отметил, что другая олимпийская чемпионка - Вита Семеренко еще один-два сезона будет выступать.

В отношении четвертой участницы золотой эстафетной команды - Юлии Джимы, которая объявила о возможном завершении карьеры, то Брынзак надеется, что она не бросит биатлон.

"Юлия не говорила мне, что будет завершать. Она еще думает, что делать. Думаю, ей нет смысла сейчас завершать. И возраст, и ситуация в мировом биатлоне позволяет ей быть одним из лидеров", - считает Брынзак.

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