Из сборной Украины по биатлону погонят олимпийских чемпионок
Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, сообщает UA:Биатлон.
"Я не вижу, что в команде будут Елена Пидгрушная и Валя Семеренко. У них специфические требования, состояние, которое требует специфического внимания, а это будет влиять на молодежь. Будем формировать новую команду. Пора делать смену поколений", - сказал Брынзак.
В то же время президент федерации отметил, что другая олимпийская чемпионка - Вита Семеренко еще один-два сезона будет выступать.
В отношении четвертой участницы золотой эстафетной команды - Юлии Джимы, которая объявила о возможном завершении карьеры, то Брынзак надеется, что она не бросит биатлон.
"Юлия не говорила мне, что будет завершать. Она еще думает, что делать. Думаю, ей нет смысла сейчас завершать. И возраст, и ситуация в мировом биатлоне позволяет ей быть одним из лидеров", - считает Брынзак.
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- После завершения сезона лидер сборной Украины - Юлия Джима - объявила, что планирует завершить карьеру.
- Наша команда бойкотировала заключительный этап Кубка мира по биатлону в российской Тюмени.
- Решение о бойкоте Федерация биатлона Украины приняла под давлением Министерства спорта, которое впоследствии запретило украинским спортсменам принимать участие в любых соревнованиях на территории России.
- Сестры Вита и Валя Семеренко, Елена Подгрушная и Юлия Джима выиграли золото в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи.
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