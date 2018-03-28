Скрипаля и его дочь отравили в их доме, - полиция
Об этом сообщает пресс-служба британской полиции.
Детективы считают, что Скрипачи впервые подверглись воздействию ядовитого вещества у себя дома. Наибольшую его концентрацию нашли возле входной двери дома.
"Сейчас в расследовании мы считаем, что Скрипачи сначала вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом возле своих входных дверей. Поэтому мы сосредотачиваем большую часть наших усилий на этом месте и вокруг", — сказал ведущий координатор по борьбе с терроризмом Дин Хейдон.
Он добавил, что в деле Скрипаля продолжают работать 250 детективов вместе с другими экспертами и партнерами.
Сотрудники полиции также продолжают просматривать более 5 тысяч часов видеозаписей с камер наблюдения для расследования отравления.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
- Власти Канады также приняла решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией. Впоследствии стало известно, что всего 24 страны мира выдворят 139 российских дипломатов.
- 27 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций .
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