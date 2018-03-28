Скрипаля и его дочь отравили в их доме, - полиция

28 марта, 2018, 23:35

Бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом в их доме в Солсбери

Об этом сообщает пресс-служба британской полиции.

Детективы считают, что Скрипачи впервые подверглись воздействию ядовитого вещества у себя дома. Наибольшую его концентрацию нашли возле входной двери дома.

"Сейчас в расследовании мы считаем, что Скрипачи сначала вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом возле своих входных дверей. Поэтому мы сосредотачиваем большую часть наших усилий на этом месте и вокруг", — сказал ведущий координатор по борьбе с терроризмом Дин Хейдон.

Он добавил, что в деле Скрипаля продолжают работать 250 детективов вместе с другими экспертами и партнерами.

Сотрудники полиции также продолжают просматривать более 5 тысяч часов видеозаписей с камер наблюдения для расследования отравления.

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