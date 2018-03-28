Сборная Испании унизила Аргентину в товарищеском матче

28 марта, 2018, 09:56

Сборная Испании по футболу на своем поле разгромила команду Аргентины в товарищеском матче со счетом 6:1

Встреча, которая состоялась 27 марта в Мадриде, завершилась победой испанцев со счетом 6:1. Хет-трик сделал Иско (27, 52, 74 минуты), по голу забили Диего Коста (12), Тиаго Алькантара (55) и Яго Аспас (73). У аргентинцев отличился Николас Отаменди (39).

В матче не принимал участия лидер сборной Аргентины Лионель Месси. Перед игрой форвард почувствовал дискомфорт в мышцах ноги и не вышел на поле.