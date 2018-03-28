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Сборная Испании унизила Аргентину в товарищеском матче


фото: REUTERS
Сборная Испании по футболу на своем поле разгромила команду Аргентины в товарищеском матче со счетом 6:1

Встреча, которая состоялась 27 марта в Мадриде, завершилась победой испанцев со счетом 6:1. Хет-трик сделал Иско (27, 52, 74 минуты), по голу забили Диего Коста (12), Тиаго Алькантара (55) и Яго Аспас (73). У аргентинцев отличился Николас Отаменди (39).

В матче не принимал участия лидер сборной Аргентины Лионель Месси. Перед игрой форвард почувствовал дискомфорт в мышцах ноги и не вышел на поле.

  • Испания и Аргентина являются финалистами чемпионата мира-2018 года. Испанцы сыграют в группе В со сборными Португалии, Марокко и Ирана. Аргентинцы в группе D встретятся с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
  • Сборная Украины 27 марта в Льеже победила в товарищеском матче команду Японии - 2:1.
  • Капитан нашей команды - Руслан Ротань сыграл сотый матч за украинскую сборную.

 

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