Савченко разделась в видеоролике и намекнула, что будет баллотироваться в президенты
28 марта, 2018, 13:54
На странице нардепа Надежды Савченко, которая сейчас находится в СИЗО по подозрению в планировании государственного переворота, появился видеоролик, в котором она говорит, что впоследствии станет кандидатом в президенты
Видео было размещено на странице нардепа в Facebook.
На нем видно, как Савченко подходит к окну, размышляя о том, что "войны политиков приводят к войнам в реальности". После чего она снимает рубашку и надевает тельняшку.
Читайте также: Самые скандальные заявления Надежды Савченко о Евромайдане, "Беркуте", УПА, перевороте и просьбах от Захарченко
В конце видео Савченко заявляет, что станет кандидатом в президенты Украины, когда придет время, но "решение украинцев ей нужно сейчас".
Читайте также: Савченко: путь от героя до антигероя
- Напомним, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- 12 марта Служба безопасности Украины вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- 20 марта Савченко дала брифинг, во время которого заявила, что с Банковой к ней подослали агентов для ее убийства. Она отказалась называть фамилии, сославшись на "военную тайну". Однако осознав, что за ней наблюдают так называемые объекты, нардеп решила довести ситуацию до абсурда: придумывала с "агентами" всяческие планы ликвидации верхушки украинской власти.
- 22 марта Луценко рассказал, як Савченко и Рубан возили оружие из "ДНР", чтобы устроить покушение на президента Порошенко и теракт.
- В Раде показали видео с материалами досудебного расследования относительно подготовки Надеждой Савченко попытки свержения власти
- После этого Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
- Савченко задержали в стенах украинского парламента и повели в управление СБУ для допроса и оформления задержания.
- 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал для Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев.
Читайте также
-
-
14 марта, 2018 Звон вместо хруста. Зачем НБУ заменяет купюры на монеты
-
17 марта, 2018 Глисты, туберкулез и молитва. Ужасающие диеты прошлого века
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
Читайте также
-
14 марта, 2018 Звон вместо хруста. Зачем НБУ заменяет купюры на монеты
-
17 марта, 2018 Глисты, туберкулез и молитва. Ужасающие диеты прошлого века
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика