Савченко разделась в видеоролике и намекнула, что будет баллотироваться в президенты

28 марта, 2018, 13:54

На странице нардепа Надежды Савченко, которая сейчас находится в СИЗО по подозрению в планировании государственного переворота, появился видеоролик, в котором она говорит, что впоследствии станет кандидатом в президенты

Видео было размещено на странице нардепа в Facebook.

На нем видно, как Савченко подходит к окну, размышляя о том, что "войны политиков приводят к войнам в реальности". После чего она снимает рубашку и надевает тельняшку.

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В конце видео Савченко заявляет, что станет кандидатом в президенты Украины, когда придет время, но "решение украинцев ей нужно сейчас".

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