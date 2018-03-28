Российский дипломат стал персоной нон грата в Черногории

28 марта, 2018, 14:22

Черногория объявила персоной нон грата одного российского дипломата, который должен покинуть страну в течение недели

Об этом сообщает пресс-центр правительства Черногории.

Отмечается, что ведомство решило объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве России персоной нон грата, а также отозвать согласие на назначение почетного российского консула в Черногории.

Отмечается, что российское посольство в Подгорице уже проинформировали об этом и ожидают выдворения дипломата в течение семи дней.

"Черногория приняла это решение в координации с нашими союзниками в соответствии с мерами, принятыми членами ЕС и НАТО по поводу химической атаки России на территории Британии, которые были решительно осуждены правительством Черногории в знак солидарности с нашими британскими партнерами", - подчеркнули в пресс-центре.

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков