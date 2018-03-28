Российский дипломат стал персоной нон грата в Черногории
Об этом сообщает пресс-центр правительства Черногории.
Отмечается, что ведомство решило объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве России персоной нон грата, а также отозвать согласие на назначение почетного российского консула в Черногории.
Отмечается, что российское посольство в Подгорице уже проинформировали об этом и ожидают выдворения дипломата в течение семи дней.
"Черногория приняла это решение в координации с нашими союзниками в соответствии с мерами, принятыми членами ЕС и НАТО по поводу химической атаки России на территории Британии, которые были решительно осуждены правительством Черногории в знак солидарности с нашими британскими партнерами", - подчеркнули в пресс-центре.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворение более 150 российских дипломатов.
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