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Российский дипломат стал персоной нон грата в Черногории

Черногория объявила персоной нон грата одного российского дипломата, который должен покинуть страну в течение недели

Об этом сообщает пресс-центр правительства Черногории.

Отмечается, что ведомство решило объявить дипломатического представителя, аккредитованного в посольстве России персоной нон грата, а также отозвать согласие на назначение почетного российского консула в Черногории.

Отмечается, что российское посольство в Подгорице уже проинформировали об этом и ожидают выдворения дипломата в течение семи дней.

"Черногория приняла это решение в координации с нашими союзниками в соответствии с мерами, принятыми членами ЕС и НАТО по поводу химической атаки России на территории Британии, которые были решительно осуждены правительством Черногории в знак солидарности с нашими британскими партнерами", - подчеркнули в пресс-центре.

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