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Российские болельщики приветствовали игроков сборной Франции обезьяньими выкриками


фото: REUTERS
Болельщиков сборной России обвиняют в расистских выкриках в адрес темнокожих футболистов команды Франции во время товарищеского матча

Проявления расизма было зафиксировано 27 марта в Санкт-Петербурге во время товарищеского матча между сборными России и Франции, сообщает Daily Mail.

Фаны сборной России имитировали обезьяньи крики каждый раз, когда мяча касались темнокожие игроки сборной Франции, в частности, Поль Погба. А когда полузащитник "Манчестер Юнайтед" забил в ворота россиян гол, подобные возгласы были слышны даже во время телевизионной трансляции.

Об унизительных выкриках в адрес Усмана Дембеле, когда француз выполнял угловые удары, также заявил фотограф агентства France Presse.

Активисты антирасистских организаций уже обратились в ФИФА с требованием наказать россиян за недопустимое поведение.

Матч между сборными России и Франции завершился победой французских футболистов со счетом 3:1.

Ранее представители властей Великобритании, Польши и Исландии объявили, что будут бойкотировать церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России.

Мировое футбольное первенство должно пройти в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сборная Украины 27 марта также сыграла товарищеский матч и победила в Льеже команду Японии - 2:1.

 

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