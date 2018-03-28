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Российские боевики на Донбассе били из БМП и гранатометов

От начала суток российские боевики осуществили 24 обстрела украинских позиций на Донбассе

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр сил АТО.

В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП враг вел огонь по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутового. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Авдеевки, Водяного, Новотроицкого, Опросного и Широкиного.

Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениях неподалеку Песков и Талаковки, а из стрелкового оружия - в районе Каменки.

На Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Вследствие вражеского огня украинские воины не пострадали.

 

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