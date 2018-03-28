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Аэропорт в Николаеве становится приоритетом Мининфраструктуры на 2018 год, - Омелян

В связи со стремительным развитием сферы авиации в Украине, вхождением мировых авиакомпаний на украинский рынок и расширением деятельности национальных авиаперевозчиков, одним из ключевых приоритетов деятельности Министерства инфраструктуры Украины является развитие региональных аэропортов

Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В сфере управления Министерства инфраструктуры Украины находятся два аэропорта - "Борисполь" и "Львов", и они демонстрируют хорошую динамику роста. Вместе с тем, мы понимаем, что без развития сети региональных аэропортов мы не сможем значительно увеличить процент населения, который регулярно летает и сделать авиапутешествия удобными для большинства наших граждан. Именно поэтому развитие региональных аэропортов - это ключевой приоритет", - подчеркнул глава министерства.

По его словам, развитие грузовых авиаперевозок в аэропорту "Белая Церковь" может стать успешным примером сотрудничества Украины с европейскими партнерами по развитию карго-авиации.

"Кроме того, мы должны акцентировать свои усилия на развитии пассажирской авиации в регионах. Хорошие перспективы имеет аэродром Днепра, Одессы, Харькова, Херсона и Николаева и др. На реконструкцию взлетно-посадочной полосы одесского аэропорта в 2017 году было выделено финансирование в размере 500 млн грн. но мы понимаем, что один большой полноценно функционирующий аэропорт для Юга Украины - это мало. Полноценное функционирование аэропорта в Николаеве - наш приоритет на 2018-й год. И мы сделаем все возможное, чтобы авиационное сообщение соединило регион с другими городами Украины и Европы. Уже сейчас активно ведутся переговоры с международными лоукост-компаниями об осуществлении рейсов из Николаева", - заявил Владимир Омелян.

"Несмотря на то, что Николаевский аэропорт находится в коммунальной собственности, Министерство инфраструктуры активно способствует его развитию и скорейшему запуску. Приоритет сегодня - осуществить процесс сертификации аэропорта и ввести объект в единую систему авиасообщения Украины. Министерство будет поддерживать инициативы губернатора Николаевской области Алексея Савченко в развитии инфраструктуры региона. Только совместная работа всех ветвей власти обеспечит восстановление эффективной и качественной инфраструктуры Украины", - добавил министр инфраструктуры.

Также министр инфраструктуры выразил сожаление по поводу гибели директора КП "Николаевский международный аэропорт", летчика-героя и ветерана АТО Владислава Волошина, который внес значительный вклад в развитие аэропорта Николаева.

"Считаю, что все спекуляции вокруг этой темы являются недостойными памяти героя. Надеюсь, что новый глава аэропорта вместе с руководством области и города продолжит начатую Волошиным работу по развитию аэропорта в Николаеве", - отметил Владимир Омелян.

Также он сообщил, что согласно государственной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования 2018 г" из бюджета Украины на капитальный, текущий средний ремонт и эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения Николаевской области утверждено финансирование в сумме 657,29 млн. грн.

Основная часть средств, выделенных из государственного бюджета будет направлена ​​на следующие объекты: капитальный ремонт дороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев общей протяженностью 11,8 км; текущий средний ремонт дороги Н-11 Днепр - Николаев (через г. Кривой Рог) общей протяженностью 30,6 км; текущий средний ремонт дороги Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" общей протяженностью 15,6 км.

"Кроме этого, чрезвычайно важным для развития инфраструктуры Николаевской области является реализация проекта по электрификации участка железнодорожного транспорта Долинская-Николаев. Реконструкция продлится 33 месяца. Общая сметная стоимость около 6 млрд грн. Работы будут финансировать за счет кредитных средств международных финансовых организаций. Это - масштабный проект не только для области, но и для всей Украины. Восстановление дорог и развитие железнодорожной инфраструктуры - приоритетные задачи для министерства, руководства области, Укравтодора и Укрзализныци", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины.

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