Аэропорт в Николаеве становится приоритетом Мининфраструктуры на 2018 год, - Омелян

Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В сфере управления Министерства инфраструктуры Украины находятся два аэропорта - "Борисполь" и "Львов", и они демонстрируют хорошую динамику роста. Вместе с тем, мы понимаем, что без развития сети региональных аэропортов мы не сможем значительно увеличить процент населения, который регулярно летает и сделать авиапутешествия удобными для большинства наших граждан. Именно поэтому развитие региональных аэропортов - это ключевой приоритет", - подчеркнул глава министерства.

По его словам, развитие грузовых авиаперевозок в аэропорту "Белая Церковь" может стать успешным примером сотрудничества Украины с европейскими партнерами по развитию карго-авиации.

"Кроме того, мы должны акцентировать свои усилия на развитии пассажирской авиации в регионах. Хорошие перспективы имеет аэродром Днепра, Одессы, Харькова, Херсона и Николаева и др. На реконструкцию взлетно-посадочной полосы одесского аэропорта в 2017 году было выделено финансирование в размере 500 млн грн. но мы понимаем, что один большой полноценно функционирующий аэропорт для Юга Украины - это мало. Полноценное функционирование аэропорта в Николаеве - наш приоритет на 2018-й год. И мы сделаем все возможное, чтобы авиационное сообщение соединило регион с другими городами Украины и Европы. Уже сейчас активно ведутся переговоры с международными лоукост-компаниями об осуществлении рейсов из Николаева", - заявил Владимир Омелян.

"Несмотря на то, что Николаевский аэропорт находится в коммунальной собственности, Министерство инфраструктуры активно способствует его развитию и скорейшему запуску. Приоритет сегодня - осуществить процесс сертификации аэропорта и ввести объект в единую систему авиасообщения Украины. Министерство будет поддерживать инициативы губернатора Николаевской области Алексея Савченко в развитии инфраструктуры региона. Только совместная работа всех ветвей власти обеспечит восстановление эффективной и качественной инфраструктуры Украины", - добавил министр инфраструктуры.

Также министр инфраструктуры выразил сожаление по поводу гибели директора КП "Николаевский международный аэропорт", летчика-героя и ветерана АТО Владислава Волошина, который внес значительный вклад в развитие аэропорта Николаева.

"Считаю, что все спекуляции вокруг этой темы являются недостойными памяти героя. Надеюсь, что новый глава аэропорта вместе с руководством области и города продолжит начатую Волошиным работу по развитию аэропорта в Николаеве", - отметил Владимир Омелян.

Также он сообщил, что согласно государственной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования 2018 г" из бюджета Украины на капитальный, текущий средний ремонт и эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения Николаевской области утверждено финансирование в сумме 657,29 млн. грн.

Основная часть средств, выделенных из государственного бюджета будет направлена ​​на следующие объекты: капитальный ремонт дороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев общей протяженностью 11,8 км; текущий средний ремонт дороги Н-11 Днепр - Николаев (через г. Кривой Рог) общей протяженностью 30,6 км; текущий средний ремонт дороги Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" общей протяженностью 15,6 км.

"Кроме этого, чрезвычайно важным для развития инфраструктуры Николаевской области является реализация проекта по электрификации участка железнодорожного транспорта Долинская-Николаев. Реконструкция продлится 33 месяца. Общая сметная стоимость около 6 млрд грн. Работы будут финансировать за счет кредитных средств международных финансовых организаций. Это - масштабный проект не только для области, но и для всей Украины. Восстановление дорог и развитие железнодорожной инфраструктуры - приоритетные задачи для министерства, руководства области, Укравтодора и Укрзализныци", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины.