Рада 3 апреля возьмется за э-декларации для общественных активистов, - Геращенко
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Сегодня состоялось традиционное совещание, которое еженедельно проходит в Верховной Раде относительно повестки дня следующей сессионной неделе. Один из ключевых вопросов, которые обсуждались — это проблема с э-декларированием для общественных активистов. Сегодня было достаточно конструктивное обсуждение этой проблемы. Все фракции осознают ответственность парламента за решение этого вопроса. Никто не сказал, что против решения этого вопроса. Но признали, что объективно может не собраться 226 депутатов на внеочередное заседание в пятницу", - сказала Геращенко.
По ее словам, все фракции приняли решение, что во вторник, 3 апреля, этот вопрос будет первым на рассмотрении. Обсуждались два механизма решения этого вопроса. Первый — это декриминализация этой нормы об э-декларировании для общественных активистов. Второй — это отмена э-деклараций для общественных активистов.
Первый заместитель главы ВР отметила, что выступает за отмену э-деклараций для общественных активистов.
- Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать э-декларации, но обязала подавать э-декларации антикоррупционеров - руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, занимающихся деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
- Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года внес в парламент пакет законопроектов относительно ограничения э-декларировании для антикоррупционных общественных организаций.
- G7 поддержала Венецианскую комиссию по поводу отмены в Украине э-деклараций для антикоррупционных активистов.
- Рада провалила рассмотрение законов об отсрочке э-декларирования для общественных активистов.
- 28 марта Еврокомиссия обвинила украинскую власть в невыполнении обязательств из-за провала отмены э-деклараций для общественных активистов.
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