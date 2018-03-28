Рада 3 апреля возьмется за э-декларации для общественных активистов, - Геращенко

28 марта, 2018, 20:11

Все фракции приняли решение, что во вторник, 3 апреля, вопрос э-декларирования для общественных активистов будет первым на рассмотрении

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Сегодня состоялось традиционное совещание, которое еженедельно проходит в Верховной Раде относительно повестки дня следующей сессионной неделе. Один из ключевых вопросов, которые обсуждались — это проблема с э-декларированием для общественных активистов. Сегодня было достаточно конструктивное обсуждение этой проблемы. Все фракции осознают ответственность парламента за решение этого вопроса. Никто не сказал, что против решения этого вопроса. Но признали, что объективно может не собраться 226 депутатов на внеочередное заседание в пятницу", - сказала Геращенко.

По ее словам, все фракции приняли решение, что во вторник, 3 апреля, этот вопрос будет первым на рассмотрении. Обсуждались два механизма решения этого вопроса. Первый — это декриминализация этой нормы об э-декларировании для общественных активистов. Второй — это отмена э-деклараций для общественных активистов.

Первый заместитель главы ВР отметила, что выступает за отмену э-деклараций для общественных активистов.