"Она и война": украинскую ленту о женщинах в АТО готовят к прокату в Европе
Об этом сообщает UA.TV.
Украинский фильм "Она и война", который рассказывает о женщинах на войне, представили на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA.
"Его приняли потрясающе, у нас был "солд-аут", билеты невозможно было достать. И огромное количество людей до сих пор мне пишут в Facebook и на почту. Зрители были очень тронуты, у них множество вопросов относительно того, что происходит сейчас в Украине, и, в основном, это сильные эмоции”, - рассказала режиссер Мария Кондакова.
Она также поделилась, что фильм готовят к прокату в странах Европы.
"Я показала эту версию французским продюсерам и дистрибьюторам - они высказали свое мнение, дали фидбек. Мы передали украинским продюсерам, они считают, что это классное замечание. Теперь продюсеры на стадии обсуждения хотят подготовить еще одну версию фильма для европейского проката”, - рассказала она.
- Недавно украинскую ленту "Киборги" показали в американском конгрессе. После показа зрители аплодировали стоя.
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