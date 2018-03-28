"Она и война": украинскую ленту о женщинах в АТО готовят к прокату в Европе

28 марта, 2018, 18:38

Режиссер фильма “Она и война” рассказывает, что ленту сейчас готовят к прокату в Европе

Об этом сообщает UA.TV.

Украинский фильм "Она и война", который рассказывает о женщинах на войне, представили на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA.

"Его приняли потрясающе, у нас был "солд-аут", билеты невозможно было достать. И огромное количество людей до сих пор мне пишут в Facebook и на почту. Зрители были очень тронуты, у них множество вопросов относительно того, что происходит сейчас в Украине, и, в основном, это сильные эмоции”, - рассказала режиссер Мария Кондакова.

Она также поделилась, что фильм готовят к прокату в странах Европы.

"Я показала эту версию французским продюсерам и дистрибьюторам - они высказали свое мнение, дали фидбек. Мы передали украинским продюсерам, они считают, что это классное замечание. Теперь продюсеры на стадии обсуждения хотят подготовить еще одну версию фильма для европейского проката”, - рассказала она.