"Цитрус" призывают извиниться за унижение женщин в своей рекламе

28 марта, 2018, 11:10

Лига защиты прав женщин "Гармония равных" требует извинений от руководства торговой сети "Цитрус", которая в своей рекламе систематически унижает женщин, транслирует гендерные стереотипы и демонстрирует полное пренебрежение к части своих покупателей

Об этом сообщила председатель Лиги защиты прав женщин Александра Голуб.

Соответствующее заявление организации, которая открыта для подписания другими представителями общественного сектора, обнародована на веб-сайте организации.

"В рамках мониторинга сексистской рекламы, который осуществляет наша общественная организация, особенно много жалоб поступает по рекламной продукции торговой сети "Цитрус". Намеки "ниже пояса" и откровенный глум над женщинами стали своеобразным фирменным почерком компании. Тиражируются рекламные лозунги вроде "Взяла кредит, а не то, что ты подумал", "Размер твоего резюме – это не главное", "Подарок, лучше чем кекс" и тому подобное. Как правило, все это сопровождается эротизированными изображениями женщин", - заявила Голубь.

По ее словам, торговая сеть "Цитрус" унижает собственных клиенток и демонстрирует, что мнение покупателя для нее ничего не значит.

"Удивление вызывает такое презрение к потребителям. Как можно рассчитывать на успех в бизнесе и в то же время втаптывать в грязь своих покупателей? Лига защиты прав женщин "Гармония равных" требует, чтобы руководство компании публично извинилось за многочисленные факты дискриминационной рекламы и изменило свой маркетинговый подход. В частности, относилось с уважением как к мужчинам, так и к женщинам, а не списывало на креатив все то вульгаризированное безобразие, которое "Цитрус" демонстрирует в качестве рекламы", - отметила Голуб.

Она предупредила, что в случае, если компания не примет на вооружение стандарты рекламы, которые присущи европейскому бизнесу, Лига защиты прав женщин и ее единомышленники инициируют кампанию бойкота магазинов сети "Цитрус".

"Хочется верить, что "Цитрус" станет на путь уважения и европейских практик. Бизнес, построенный на унижении половины украинских граждан, не может быть успешным и обречен на презрение со стороны людей, которые имеют собственное чувство достоинства и самоуважение", - заявила председатель Лиги защиты прав женщин "Гармония равных".