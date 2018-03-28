Путин несет ответственность за все: от аннексии Крыма до отравления Скрипаля, - Пентагон
Об этом во время брифинга заявил глава американского Министерства обороны Джеймс Маттис, сообщает Еспресо.TV.
Говоря о ситуации с отравлением Скрипача, он высказал мнение, что российская власть делает то, что потом может отрицать.
"Они снимают опознавательные знаки с солдатской униформы и отправляют их в Крым. Говорят, что не имеют никакого отношения к тому, что происходит с сепаратистами на востоке Украины. Я не уверен, как они могут говорить такое с "каменным" лицом. Они говорят, что нельзя доказать, кто пытался убить человека в Солсбери", - отметил Маттис.
По его словам, такими действиями российские власти пытаются разрушить единство НАТО и, более того, они явно вмешивались в выборы других стран.
Отвечая на вопрос о том, известно ли Путину обо всех этих перечисленных преступлениях со стороны Кремля, Маттис ответил: "конечно, он несет ответственность как глава государства".
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Премьер-министр Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- В тот же день Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
- Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией.
- 27 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций.
- В НАТО заявили о высылке 7 российских дипломатов, Ирландия вышлет трех, Молдова одного российского дипломата.
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