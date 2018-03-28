Путин несет ответственность за все: от аннексии Крыма до отравления Скрипаля, - Пентагон

28 марта, 2018, 08:23

В Министерстве обороны США уверены, что президент России Владимир Путин как глава государства несет ответственность за его преступления

Об этом во время брифинга заявил глава американского Министерства обороны Джеймс Маттис, сообщает Еспресо.TV.

Говоря о ситуации с отравлением Скрипача, он высказал мнение, что российская власть делает то, что потом может отрицать.

"Они снимают опознавательные знаки с солдатской униформы и отправляют их в Крым. Говорят, что не имеют никакого отношения к тому, что происходит с сепаратистами на востоке Украины. Я не уверен, как они могут говорить такое с "каменным" лицом. Они говорят, что нельзя доказать, кто пытался убить человека в Солсбери", - отметил Маттис.

По его словам, такими действиями российские власти пытаются разрушить единство НАТО и, более того, они явно вмешивались в выборы других стран.

Отвечая на вопрос о том, известно ли Путину обо всех этих перечисленных преступлениях со стороны Кремля, Маттис ответил: "конечно, он несет ответственность как глава государства".