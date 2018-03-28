Президент подписал закон об изменениях в парковке

28 марта, 2018, 19:50

Президент подписал закон о реформировании сферы парковки транспортных средств, который вступит в силу через полгода

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств" предусматривает создание механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки автомобилей путем введения фото - и видеофиксации правонарушений.

Также закон устанавливает обязательное оставление копии постановления или сообщения о решение о привлечении к административной ответственности за нарушения на лобовом стекле транспортного средства.

Полномочия рассмотрения дел об административных правонарушениях и временного задержания транспортного средства, будут иметь инспекторы по парковке.

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Кроме того, усовершенствованы размеры штрафных санкций за нарушение правил парковки, а также предусмотрено предоставление 50% скидки в оплате штрафов за нарушение в случае уплаты штрафа в течение 10 банковских дней тому подобное.

Вместе с тем закон определяет основания освобождения от ответственности лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, в частности при выбытии из ее владения номерного знака или автомобиля вследствие противоправных действий других лиц, передачи права управления автомобилем другому лицу на соответствующем правовом основании.

Законом устанавливаются все случаи существенного препятствования дорожному движению, в частности если:

транспортное средство поставлено на проезжей части в два и более рядов;

расположено в запрещенных правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;

расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

расположено на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;

препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что оно блокирует проезд по двум или более полосам движения.

После временного задержания транспортных средств предусмотрено безотлагательное информирование соответствующих подразделений Нацполиции о таком задержании, размещение этой информации на официальном веб-портале исполнительного органа соответствующего местного совета, а также передачу сообщений об эвакуации автомобилей на номера мобильных телефонов, их владельцы предложили для внесения в соответствующие информационно-коммуникационные системы.

Возврат задержанного транспортного средства будет происходить незамедлительно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.

Законом предусмотрено, что органы местного самоуправления должны внедрять автоматизированную систему контроля оплаты парковки; принять меры по увеличению численности должностных лиц местного самоуправления для принятия на службу в органы местного самоуправления инспекторов по парковке.

Закон вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования.