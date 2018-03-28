Премьер Польши: От России можно ждать чего угодно, следует быть вооруженными
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью на польском канале TVP Info, передает Onet.
Глава польского правительства заявил, что добрососедские отношения с Москвой должны быть подкреплены должным вооружением и поддержкой со стороны НАТО.
"Мы за дружеские отношения с соседями, в том числе российскими. Но вынуждены реально смотреть на вещи. Россия в любой момент может совершить что угодно, поэтому нам следует быть вооруженными", - подчеркнул Моравецкий.
Премьер напомнил, что первые системы ракетного комплекса Patriot от США государство получит в 2022 году.
Моравецкий добавил, что полностью солидарен с инициативой Евросоюза в деле Скрипаля.
"Мы поддерживаем дипломатические отношения с Россией, но не можем не реагировать, потому что мы являемся частью европейского и мирового сообщества", - прокомментировал он выдворение четырех российских дипломатов из Польши.
По поводу проведения газопровода "Северный поток-2" лидер Совета Министров выразил надежду, что на окончательное решение большинства стран повлияют сомнения по поводу безопасности этого строительства для окружающих территорий.
- Отметим, Польша выслала четырех российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля.
- Накануне в Польше задержали российского шпиона, который передавал Кремлю информацию о важных для Польши газовых контрактах и решение по проекту газопровода "Северный поток-2".
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