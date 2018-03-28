Правительство поручило начать масштабную проверку ТЦ, кинотеатров и школ из-за пожара в Кемерово

28 марта, 2018, 11:38

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести масштабную проверку торговых центров, школ, детсадов и других заведений массового скопления людей по поводу необходимых мер пожарной безопасности

Об этом глава Кабинета министров заявил во время заседания правительства, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что события в Кемерово стали страшной трагедией, ведь в результате пожара в торговом центре погибли дети.

В связи с этим он выразил соболезнования семьям жертв трагедии и отметил, что в Украине нужна жесткая система контроля, чтобы подобная ситуация не повторилась.

"Сегодня мы даем от правительства поручение МВД, ГСЧС, чтобы они, совместно с другими органами власти, местными властями начали масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ, садиков, детских клубов", - подчеркнул Гройсман.