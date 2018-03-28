Правительство поручило начать масштабную проверку ТЦ, кинотеатров и школ из-за пожара в Кемерово
28 марта, 2018, 11:38
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести масштабную проверку торговых центров, школ, детсадов и других заведений массового скопления людей по поводу необходимых мер пожарной безопасности
Об этом глава Кабинета министров заявил во время заседания правительства, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что события в Кемерово стали страшной трагедией, ведь в результате пожара в торговом центре погибли дети.
В связи с этим он выразил соболезнования семьям жертв трагедии и отметил, что в Украине нужна жесткая система контроля, чтобы подобная ситуация не повторилась.
"Сегодня мы даем от правительства поручение МВД, ГСЧС, чтобы они, совместно с другими органами власти, местными властями начали масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ, садиков, детских клубов", - подчеркнул Гройсман.
- 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
- Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
- В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлен момент возгорания.
- Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в российском ТЦ "Зимняя вишня".
- 27 марта Мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование систем пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей.
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