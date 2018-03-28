Правительство не рассматривало назначение Манько руководителем Госслужбы по вопросам ветеранов АТО, - Розенко

28 марта, 2018, 15:38

Кабинет министров на заседании 28 марта не рассматривал вопросы, связанные с Государственной службой по вопросам ветеранов АТО и назначением ее руководителем Валентина Манько

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.

"Эти вопросы вообще не рассматриваются. Я не знаю, кто дает такую информацию. И когда эти вопросы будут подниматься, я не знаю", - сказал Розенко.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что во время заседания правительство отказалось от назначения руководителя главы Госслужбы по вопросам ветеранов АТО, а вместо этого органа создадут министерство по делам ветеранов.