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Правительство не рассматривало назначение Манько руководителем Госслужбы по вопросам ветеранов АТО, - Розенко


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров на заседании 28 марта не рассматривал вопросы, связанные с Государственной службой по вопросам ветеранов АТО и назначением ее руководителем Валентина Манько

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.

"Эти вопросы вообще не рассматриваются. Я не знаю, кто дает такую информацию. И когда эти вопросы будут подниматься, я не знаю", - сказал Розенко.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что во время заседания правительство отказалось от назначения руководителя главы Госслужбы по вопросам ветеранов АТО, а вместо этого органа создадут министерство по делам ветеранов.

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